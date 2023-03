Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlovic sepolti al Verano: stesso cimitero a Roma per il giornalista e il mister

di Lorena Loiacono

Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlovic avranno un posto nello storico cimitero del Verano. Il regolamento comunale permette infatti di accogliere al Verano le personalità che hanno dato prestigio alla Capitale e, dalla Commissione Ambiente, è arrivato il primo via libera per la sepoltura.

Una cappella per Costanzo



Costanzo e Mihajlovic verranno tumulati, a titolo oneroso, in un loculo e in una cappella, da costruire all'interno del cimitero: la concessione va a favore delle vedove, Maria De Filippi e Arianna Rapaccioni. Mihajlovic avrà una tomba a terra mentre Costanzo sarà sepolto in una cappella.

Il legame con Roma





