Sinisa Mihajlovic, il figlio Miroslav diventa allenatore. La dedica speciale: «Ti renderò orgoglioso»

Glielo aveva praticamente promesso e, adesso, che c'è riuscito non poteva mancare una dedica e un ricordo a papà Sinisa Mihajlovic. Il figlio Miroslav è diventato un allenatore, proprio come il padre e sui social arriva la commovente dedica che fa il giro del web, strappando qualche lacrima agli appassionati di calcio e non solo.

A soli 23 anni Miroslav Mihajlovic ha ottenuto il patentino da allenatore base, ricevendo il diploma Uefa C. Il primo vero passo per iniziare una carriera in panchina, proprio come quella che da anni stava facendo il compianto Sinisa, prima che la malattia lo portasse via.

Sinisa Mihajlovic: Miroslav diventa allenatore

Miroslav, d'ora in poi, potrà allenare le squadre giovanili, Primavere escluse. Scontato il pensiero a quanto ha dato al calcio, in campo e da tecnico, papà Sinisa, il cui ricordo rimane bene impresso nella mente di tutti gli appassionati, a prescindere dal tifo.

E il figlio, che era molto legato a Sinisa, ha voluto dedicargli delle parole bellissime sui social network, subito dopo aver conseguito il suo primo traguardo da allenatore.

La promessa

Miroslav Mihajlovic aveva fatto una sorta di promessa a papà Sinisa. Nelle parole che aveva scritto, a distanza di poco tempo dalla morte del padre, gli aveva dedicato un messaggio toccante.

Il ragazzo, 23enne, si dava un compito per onorare la memoria del papà scomparso a causa della leucemia: difficile ma di quelli che ti vengono dal profondo dell'animo per la solennità dell'impegno preso con se stesso. «Caro papà, sei e sarai sempre il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione. Cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché da lassù mi guarderai e mi darai forza come hai sempre fatto».

E oggi, che ha scelto di intraprendere la strada di Sinisa, quella frase scolpita nel cuore diventa il manifesto della sua avventura di allenatore. Non sarà semplice, quel nome che ha sulle spalle peserà come un macigno. Inevitabile.

Ma siamo certi che lo porterà con orgoglio e coraggio. Ma soprattutto con la consapevolezza che non sarà mai solo, avrà sempre accanto a sé la figura di papà Sinisa, uomo stimato da tutti, ma anche marito e padre amato. Un esempio per molti e da oggi anche per il suo Miro, quando si tratta di carriera.

