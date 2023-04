Salernitana-Inter 1-1, pagelle: Onana fa la frittata, Lukaku spento, Gosens non basta

di Alessio Agnelli

L'Inter spreca l'impossibile e, al 90' viene acciuffata dalla Salernitana. All'Arechi termina 1-1 il match tra granata e nerazzurri che ha aperto il 29/o turno del campionato di serie A. L'Inter mastica amaro per aver perso una grande occasione, e ora già pensa alla Champions e alla doppia sfida con il Benfica: se andrà male, su Inzaghi si allungherà sempre più l'ombra di Christian Chivu.

LE PAGELLE

ONANA 4,5 Torna tra i pali, dopo il pit-stop nell’andata delle semifinali di Coppa Italia con la Juventus. Il primo tempo è da minimo sindacale, con una paratina a referto. La traversa lo salva su Dia, ma la frittata la combina in pieno recupero, facendosi scavalcare dal tiro-cross di Candreva per l’1-1 granata. Colpevole.

DARMIAN 5,5 Riportato nei tre dietro, nel primo tempo se la vede con l’ex nerazzurro Candreva il più delle volte poi con Kastanos, rischiando il minimo. Meno bene con Dia, che lo brucia centrando la traversa.

DE VRIJ 6,5 Di nuovo titolare e, per la prima volta, anche da capitano dell’Inter, viste le tante esclusioni dei compagni meglio posizionati nelle gerarchie di fascia. I gradi lo caricano. Con Piatek non rischia, bene anche nelle diagonali difensive. Vicino allo 0-2 di testa.

ACERBI 6 Con Kastanos ha vita facile e, spesso, libera da impegni difensivi. Si rende utile, prendendo in consegna Piatek di tanto in tanto. Più a disagio con lo spostamento di Candreva in zona.

DUMFRIES 5,5 Fa pari e patta con Bradaric, attaccando la profondità, ma prestando anche il fianco al granata. In proiezione un buon cross per Lukaku in chiusura di prima frazione. E un colpo di testa alzato in angolo da Ochoa. Scompare alla distanza.

BARELLA 6,5 Quantità di corsa e qualità di giocata. Ochoa gli nega il raddoppio, deviando sul palo un destro al fulmicotone a inizio ripresa. Poi il cambio, per ricaricare le pile in vista di Lisbona. (21’ st Brozovic 6: il suo lo garantisce, come un assist d’oro per Big Rom)

ASLLANI 6,5 Mette il piede nell’azione del vantaggio, verticalizzando per la sponda aerea di Romelu Lukaku. Smarca Gosens e ancora Big Rom al tiro, prova a velocizzare il giro-palla. (21’ st Gagliardini 5: lento di passo e d’idee per l’assalto finale granata, cambio sbagliato)

MKHITARYAN 6,5 La solita qualità e leadership in costante movimento. Taglia e cuce, con garra nel recupero palla e piedi buoni in appoggio. In accelerazione di difficile gestione per chiunque.

GOSENS 7 Preferito a Dimarco e subito un fattore, con il secondo centro in campionato, il terzo in stagione, su perfetta sponda aerea di Lukaku. Anche il prosieguo è all’insegna dei tempi d’antan, con cross e imbucate d’alta scuola, una di tacco per Lukaku. In costante crescendo. (31’ st Dimarco ng)

CORREA 5,5 In transizione è apprezzabile, con due buoni filtranti per Lukaku e Barella nella prima frazione. Ma al tiro non è mai un fattore e spedisce in curva l’unica, vera chance. (21’ st Lautaro 5: in contropiede, solo davanti a Ochoa ma spreca l’occasionissima)

LUKAKU 5 Parte bene, innescando di testa la rete del vantaggio di Gosens. Poi si incarta su sé stesso, occasione dopo occasione, sprecandone quattro, una addirittura spedita sulla traversa di testa ad un metro dalla linea. Sciupone. (40’ st Dzeko ng)

INZAGHI 5 Sorprende tutti con un turnover massiccio, cambiando sette undicesimi di formazione rispetto a Torino. Ne paga lo scotto nel finale di gara, facendosi rimontare dall’ex nerazzurro Candreva e complicando ulteriormente la corsa al quarto posto, a questo punto a rischio. Come il futuro in nerazzurro del piacentino.

