Salernitana-Inter, la sfida senza pari: punti preziosi per lotta salvezza e volata Champions Articolo dell'inserto di Leggo sulla partita

di Alessio Agnelli

Salernitana-Inter, la partita senza… pari: Inzaghi per riprendere la corsa, Sousa per non interromperla. I numeri parlano chiaro: in 7 precedenti di serie A, il primo nel lontano 1948, l’ultimo lo scorso 16 ottobre al Meazza, mai un pareggio tra nerazzurri e granata campani da 75 anni a questa parte. E, questo pomeriggio alle 17 all’Arechi, il doppio, divergente obiettivo di Simone Inzaghi e Paulo Sousa sarà confermare il dato statistico, senza condivisione della posta e con un solo obiettivo: i 3 punti, fondamentali per ripartire o proseguire di slancio.

Questo articolo fa parte dell'inserto di Leggo su Salernitana-Inter che verrà distribuito venerdì 7 aprile allo stadio Arechi di Salerno prima della partita delle ore 17

Juventus-Inter, rissa finale: tre giornate a Cuadrado, una a Lukaku e Handanovic. Chiusa la curva bianconera

Lo score tra Inter e Salernitana è di 5 vittorie a 2 per i nerazzurri, letali negli ultimi 3 incroci da 3 vittorie e 12 gol segnati (0-5 a Salerno e 5-0 a San Siro nel 2021/22, 2-0 nella gara d’andata del 2022/23 al Meazza) senza subirne e sconfitti l’ultima volta 24 anni fa (l’11 aprile del ’99), piegati dalle reti di David Di Michele e Federico Giampaolo, per una vittoria storica in casa granata. E la seconda di sempre, dopo il successo di corto muso firmato da Renzo Merlin il 4 luglio del ’48 a Salerno, alla prima stagione in A (nella gara d’andata 2-1 per i nerazzurri) della società campana, poi retrocessa a bocce ferme, come nel 1998/99. Ma, oggi pomeriggio, si ripartirà con altri presupposti di classifica per i granata di Paulo Sousa, imbattuti da 5 partite, ed altri numeri per la corazzata in disarmo di Inzaghi, ko 4 volte su 5 dallo scorso 26 febbraio. Subentrato a Nicola in corso d’opera, il tecnico portoghese (da giocatore anche ex Inter) ha conquistato una vittoria: con il Monza a fine febbraio.

Il debutto fu una sconfitta con la Lazio, poi quattro pareggi (Sampdoria, Milan, Bologna e Spezia, domenica al Picco) e 7 punti nelle ultime 5 di A, salendo in 15esima posizione, a +9 sulla zona salvezza. Solo 3, invece, i punti conquistati negli ultimi 450 minuti di campionato da Simone Inzaghi, vincente solo col Lecce il 5 marzo e sconfitto, prima e dopo, da Bologna, Spezia, Juventus e Fiorentina, le ultime tre di fila, nonché scivolato dal 2° al 4° posto (con la Roma) in un mese e mezzo. Quindi, obbligato a vincere questo pomeriggio all’Arechi, per non perdere anche l’ultimo pass per la prossima Champions. Parola al campo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Aprile 2023, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA