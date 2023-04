Sydney Sibilia: «È la Salernitana più bella della mia vita». Articolo nell'inserto di Leggo su Salernitana-Inter

di Mario Fabbroni

Una passione irrefrenabile “mixed by Sydney”, parafrasando il film “Mixed by Erry” che sta spopolando al cinema. Perché Sydney Sibilia, salernitano doc, ha un cuore da tifoso che batte per il granata dell’Ippocampo praticamente da sempre.

Il pallone che rotola per le strade e i luoghi “di battaglia” dei ragazzini del rione Pastena. Le partite infinite nei pomeriggi assolati, il sogno di vestire un giorno proprio quella maglia. Come sperano tutti i ragazzini. Sydney però il calciatore proprio non ha avuto occasione di diventarlo. «Sono un regista cinematografico, ho fatto anche l’attore, di sicuro volevo fare il Dj - come il protagonista di “Mixed by Erry” - perché la musica da sempre fa parte del mio mondo: ma quando il calcio chiama, dimentico ogni cosa».

Tifoso a 360 gradi. Anzi, di più. La maglia della Salernitana, ad esempio, l’ha messa recentemente a Rai Radio2, durante la trasmissione “Social Club” condotta da Luca Barbarossa, un altro che vive di pane, pallone e musica.

«Volevo mostrare la mia anima più autentica. Anche in radio, che però oggi diventa pure immagine perché va in diretta sui social».



