Marcello Lippi, la rivelazione sul figlio Davide: «Così l'ho convinto a mollare il calcio»

di Redazione web

«Ricordo bene il giorno in cui ho consigliato a mio figlio Davide di smettere di giocare a calcio. Avevo capito che non avrebbe potuto portare avanti una carriera calcistica a causa di un incidente che aveva avuto poco tempo prima e al contrario gli ho detto che lo avrei visto molto bene ad assumere qualche ruolo importante all'interno delle società. Diciamo che non ho sbagliato di tanto». Lo ha dichiarato Marcello Lippi, ex CT della Nazionale campione del mondo nel 2006 ed ex allenatore della Juventus, nel corso della diretta Fanast RFT su Discord riservata ai soli possessori degli NFT del progetto, il primo NFT PHYGITAL sportivo che dà vita a una nuova community pronta a connettere il mondo reale con quello digitale.

Nel corso della diretta è intervenuto anche Davide Lippi che ha commentato agli intervistatori Gianluca Di Marzio e Gianluca Spadoni la propria scelta coraggiosa. «Ai tempi giocavo in Serie C2 e stavo per accettare l'offerta di una squadra veneta di C1, ma mio padre mi portò sulla spiaggia a parlare. Mi consigliò di intraprendere un percorso nuovo, di studiare e di provare a diventare manager. Non fu facile per un ragazzo di vent'anni figlio dell'allenatore della Juventus che sognava di diventare calciatore».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 19:32

