Juventus-Inter 1-1, pagelle: Di Maria spento, Cuadrado nel bene e nel male. Lautaro non fallisce

di Alessio Agnelli e Fabrizio Ponciroli

Le pagelle di Juventus-Inter andata della semifinale di coppa Italia finita 1-1 allo Stadium. Gol nel finale juventino di Cuadrado e pari interista su rigore di Lukaku a recupero quasi scaduto su rigore. Nel finale maxi rissa in campo con le espulsioni di Lukaku, Handanovic e Cuadrado.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6,5 Inzaghi gli concede il palcoscenico delle semifinali di coppa e un altro derby d’Italia. Old style la risposta del capitano sloveno, subito superlativo su Di Maria, intercettato coi polpastrelli. Non può nulla su Cuadrado. Si fa espellere a bocce ferme.

D’AMBROSIO 6 Si rivede in coppa, dopo la squalifica rimediata nel derby d’Italia di campionato del 19 marzo. Chiude in seconda battuta su Kostic, aiuta in avanti, ma spreca una buona occasione di testa. (36’ st Dumfries ng)

ACERBI 6,5 Alza subito il livello di aggressività, facendo a sportellate con Vlahovic e uscendone sconfitto in rare occasioni. Fisicità e senso della posizione anche con Milik.

BASTONI 6 Il salvataggio da corner su Danilo è da bollino rosso. Dietro poco impegnato nella sua zona di competenza, davanti un valore aggiunto in inserimento e al cross.

DARMIAN 6 Avanzato nei 5 in mediana, per l’occasione, sulle tracce di Kostic. Il più delle volte deve retrocedere, ogni tanto rende la pariglia, ma nel complesso tiene.

BARELLA 5,5 Nevrile come al solito e, spesso, portato ad eccedere e a sbottare coi compagni. Il costrutto è raffazzonato in fase di costruzione, la precisione al tiro e in appoggio rivedibile.

BROZOVIC 6,5 Confermato in cabina di regia, prova a velocizzare il gioco e a verticalizzare di più. Sfiora lo 0-1 con un destro dal limite, salvato da Perin. In ripresa. (36’ st Asllani ng)

MKHITARYAN 7 Qualità e quantità in costante movimento. Non si ferma mai, collezionando di corsa anche due assist non sfruttati da Brozovic e Dimarco. Ispirato e vicino al vantaggio a metà ripresa.

DIMARCO 6 Torna a disposizione, dopo l’infortunio rimediato nel derby d’Italia di campionato, opposto a Cuadrado. In fascia non sfonda, ma non rischia. Meglio il contributo da fermo. (23’ st Gosens 5: colpevole nell’1-0 bianconero)

DZEKO 6 Tallonato costantemente da Gatti, si rende utile nel giro-palla arretrando il raggio d’azione, come nel gioco di sponda per i compagni. (23’ st Lukaku 6: infallibile e freddo dal dischetto, caldo ed espulso per doppia ammonizione dopo l’1-1)

LAUTARO 5 Nelle grinfie di Bremer e spesso sovrastato fisicamente. Ci prova di testa in avvio, alzando la mira, poi non cava un ragno dal buco fino al cambio. (41’ st Correa ng)

INZAGHI 6 All’ultimo respiro, ma ancora in vita. Evita la quarta sconfitta consecutiva su suolo italico, grazie a Lukaku, poi espulso e protagonista in negativo nel finale. In corsa per la finale di Coppa Italia.

PAGELLE JUVENTUS

PERIN 6,5

Il portiere di coppa si fa trovare pronto. Ottima parata su conclusione ravvicinata di Brozovic. Non gli riesce il miracolo sul rigore di Lukaku.

GATTI 6,5

A volte è particolarmente irruento ma il suo dovere lo fa sempre. Ringhia su ogni avversario. Non sarà bello da vedere. Poco importa, è utile alla causa. Combattente.

BREMER 5

Molto attento fino al clamoroso tocco di mano nel recupero che vale il pareggio dell’Inter. Un errore che macchia la sua prestazione. Ingenuo.

DANILO 6,5

Solita prestazione a tutto campo. Non sbaglia nulla in difesa e si propone in attacco, cercando anche la conclusione in più di un’occasione. Il classico jolly.

CUADRADO 7

Invoca sempre il pallone e prova, in ogni modo, a scardinare la difesa nerazzurra. Alla fine, viene premiato con il gol che sembra valere la vittoria. Testardo. Poi la rissa finale e l'espulsione.

FAGIOLI 5,5

Poco coinvolto nel gioco, anche perché spesso circondato da maglie nerazzurre. Un paio di intuizioni notevoli, per il resto nulla da segnalare (20’ st Miretti 6: porta freschezza in mezzo al campo).

LOCATELLI 6

Parte alla grande, orchestrando al meglio il gioco bianconero. Poi perde qualche pallone di troppo e viene meno la sicurezza inziale. In difesa dà tutto.

RABIOT 6

Stranamente non è aggressivo come suo solito. Fatica ad entrare in partita. Nei minuti finali inserisce il turbo e la Juventus cambia faccia.

KOSTIC 5,5

Seguito a vista da D’Ambrosio, fatica a trovare il fondo e, di conseguenza, il suo apporto non si nota. Quando potrebbe osare, è troppo timido. Spompato.

DI MARIA 5

Sfiora la rete alla prima palla giocata. Il resto della partita è un continuo e affannoso tentativo di trovare spazio tra le linee nerazzurre. Ricerca non andata a buon fine. Spento (20’ st Chiesa 6: rabbia agonistica infinita. Aggredisce ogni singolo pallone, gli manca il guizzo finale).

VLAHOVIC 5,5

Comincia con una giocata di pura classe che infiamma il suo pubblico. Combatte in maniera gladiatoria. Ci mette tutta l’energia che ha in corpo. Non basta. Inconcludente (28’ st Milik 5: ha una palla gol clamorosa, la spreca malamente).

ALLEGRI 6,5

Squadra ottimamente disposta in difesa. Va tutto bene sino al clamoroso fallo di mano di Bremer che gli rovina la serata. Nell’equazione manca anche l’estro di Di Maria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA