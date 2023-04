Bobo Gori è morto: il calcio piange l'ex Inter, Cagliari e Juventus

Un nuovo lutto ha colpito in mondo del calcio. Sergio "Bobo" Gori è morto, nella notte di oggi, mercoledì 5 aprile, all'età di 77 anni. L'ex attaccante di Serie A ha vinto ben 4 scudetti con tre magli differenti, un'impresa riuscita solo a sei calciatori nella storia del nostro campionato.

Morto Bobo Gori

Bobo Gori si è spento all'età di 77 anni: vinse il campionato italiano con Inter (due volte), Cagliari e Juventus, ma giocò anche con Vicenza, Verona e Sant'Angelo. Con i nerazzurri alzò anche tre trofei internazionali negli Anni Sessanta - due Coppe Intercontinentali e una Coppa dei Campioni -, più una Coppa Uefa in bianconero nel 1977, mentre con la Nazionale fece parte della spedizione che arrivò seconda al Mondiale di Messico 1970.

Il decesso

L'ex punta è venuta a mancare alla Multimedica di Sesto san Giovanni, dove era ricoverato da circa due settimane. Milanese di nascita, crebbe proprio nel settore giovanile dell'Inter, della Grande Inter, anche se a posteriori si ricorda soprattutto la sua lunga militanza nel Cagliari, sei stagioni tra il 1969 e il 1975 che gli sono valse anche l'inclusione nella Hall of Fame del club sardo, anche in quanto protagonista dell'indimenticabile titolo del 1970. Una volta appesi gli scrpini al chiodo, ha optato per una carriera da opinionista sportivo.

