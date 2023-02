Salernitana, l'addio di Davide Nicola su Instagram: «Resterò per sempre un vostro tifoso appassionato»

La Salernitana esonera Davide Nicola, ecco Paulo Sousa: è arrivata soltanto alle 22.30 l'ufficialità del portoghese come nuovo allenatore del club campano, che con una breve nota ha comunicato di «aver raggiunto l'accordo con Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra». E l'ormai ex allenatore del club, che l'anno scorso trascinò alla salvezza con una rimonta clamorosa dall'ultimo posto, ha salutato squadra, società e tifosi con un lungo post sul suo profilo Instagram.

L'addio di Nicola alla Salernitana

«Quando si iniziano certe avventure non si contempla una crisi e tantomeno un addio. Da oggi non sarò più l’allenatore della Salernitana, ma resterò per sempre un suo tifoso appassionato. Impossibile non esserlo, inconcepibile dimenticare tutto quello che Salerno mi ha dato e che io spero di aver restituito in buona parte», scrive Nicola sul suo profilo social. «Quando sono arrivato, il club era con un passo e mezzo in serie B. Insieme abbiamo fatto avverare un miracolo sportivo di cui andrò fiero per tutta la vita».



«Ci salutiamo oggi, con la Salernitana fuori da quella zona retrocessione. Non ho rimpianti, anzi, ringrazio con emozione sincera il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Walter Sabatini per aver puntato su di me ed essere stati al mio fianco. Ringrazio anche Morgan De Sanctis e i miei giocatori: vi abbraccio tutti, sempre. Voi come ogni persona che lavora per la Salernitana. Il mio ringraziamento più grande però va alla città e a questa tifoseria gigantesca che mi ha fatto sentire “uno di loro” dal primo all’ultimo giorno, supportando la squadra nei momenti felici e in quelli sportivamente più tristi, con quel groppo in gola che ci ha uniti il 22 maggio scorso quando abbiamo imparato anche a esultare per una sconfitta».



«Purtroppo, però, anche nelle storie più belle arrivano i momenti per salutarsi, per dividere le strade consapevoli che quelle scarpe indossate insieme per percorrerle non saranno mai gettate via. Vi auguro di piangere di gioia ancora per la vostra, anzi nostra Salernitana. Di tingere le strade di Salerno di color granata, di far tremare la curva Sud Siberiano e di brindare felici - conclude il post del tecnico - Con affetto profondo, vi auguro le migliori fortune. Sarete per sempre parte di me».

Il sostituto sarà Paulo Sousa

Sousa ha firmato un contratto fino a giugno 2023 con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza. Il portoghese ieri era arrivato alle 14 al centro sportivo Mary Rosy ed ha diretto anche il suo primo allenamento. Poi si è intrattenuto fino alle 19 con il ds Morgan De Sanctis ed altri componenti della società per definire alcuni aspetti contrattuali. Contestualmente la Salernitana ha comunicato «di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».

Salgono a 7 gli esoneri in Serie A

Il cambio di tecnico di Spezia e Salernitana portano a 7 le sostituzioni degli allenatori in Serie A dopo 22 giornate di questa stagione. I campani hanno esonerato Davide Nicola per la seconda volta con l'arrivo di Paulo Sousa, mentre i liguri hanno mandato via Luca Gotti ma non hanno ancora ufficializzato il nuovo tecnico che potrebbe essere Leonardo Semplici, ex Spal.



Il primo cambio stagionale è avvenuto al Bologna dopo il quinto turno con Sinisa Mihajlovic che aveva pagato con l'esonero un avvio deludente, con l'arrivo di Thiago Motta. È poi toccato a Giovanni Stroppa con il Monza che ha scelto al suo posto Raffaele Palladino e con la squadra che ha poi iniziato a fare risultati condannando Marco Giampaolo mandato via dalla Sampdoria con l'arrivo, per un'impresa salvezza che appare disperata, di Dejan Stankovic.



Il quarto della lista è Gabriele Cioffi, esonerato dal Verona che sceglie di promuovere il tecnico della Primavera, Salvatore Bocchetti, poi affiancato da Marco Zaffaroni. Quindi il turno della Cremonese che, ultima con 7 punti dopo la sconfitta proprio con il Monza nella 18esima giornata decide di cacciare Massimiliano Alvini affidando le residue chance di salvezza a Davide Ballardini che ha fatto benissimo in Coppa Italia eliminando Napoli e Roma ma ancora non ha ingranato in campionato.



Il 22esimo turno fa saltare le ultime due panchine in ordine di tempo: appunto lo Spezia che esonera Luca Gotti e la Salernitana che manda via Davide Nicola già esonerato dopo la sconfitta per 8-2 con l'Atalanta alla 18a ma richiamato due giorni dopo. Ora l'arrivo del tecnico portoghese Paulo Sousa. Nella scorsa stagione furono in tutto 10 i cambi in panchina.

