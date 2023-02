Milan, rivelazione Thiaw: il giovane tedesco è il nuovo muro di Pioli. Promosso dopo il Tottenham

di Luca Uccello

MILANO - Una notte magica per il Milan. Magica per Malick Thiaw. Per quel ragazzo alto quasi due metri, nato a Dusseldorf, soprannominato il muro. Per lui lo è stata eccome. Dal primo minuto contro il Tottenham. I primi novanta minuti in Champions League. Novanta minuti giocati senza paura, a testa alta. Cercando sempre l'anticipo. Cercando di coprire Tata. Ma anche di colpire in avanti. Malick ha dimostrato di poter fare tutto.

A promuoverlo anche Arrigo Sacchi. Non uno a caso: «Ha disputato un'ottima partita. Spesso si è trovato nell'uno-contro-uno e non ha ceduto un metro all'avversario». Una promozione sul campo che arriva ora anche da Stefano Pioli che fin qui lo ha utilizzato poco, solo in qualche occasione in campionato. I numeri non mentono: sono 232 quelli raccolti qui e là, in giro per l'Italia. Sette a Verona, il giorno del suo esordio alla decima giornata di campionato. Poi un minuto a San Siro con lo Spezia. Poi 60 con la Cremonese da terzino destro, subito dopo 56 con la Fiorentina ancora a San Siro.

Prima di rivedere il campo Malick ne ha fatte altre 5 in panchina. Ma da quasi due settimane qualcosa è cambiato. Tomori è fuori, non sta bene. E Pioli ha deciso di affidarsi a lui. Ben fatto. Diciannove minuti finali con l'Inter, i primi novanta in campionato con il Torino replicati qualche giorno dopo nella notte più importante fino ad ora, quella di Champions. Che sia un nuovo inizio per il ragazzo arrivato in estate dallo Schalke 04?

Intanto a Milanello si è tornati in campo. E in campo con l'Under 18 ci è andato anche papà Zlatan Ibrahimovic che ha fatto coppia con suo figlio Maximiliam che è stato schierato da mister Terni come punta esterna. Per Ibra altri minuti importanti. Minuti per aumentare la condizione ed essere pronto finalmente a fare il suo esordio in campo. L'appuntamento giusto potrebbe essere sabato sera, a Monza, contro Berlusconi e Galliani. Nella partitella in famiglia sono andati a segno due volte Charles De Ketelaere e Rebic. Altri due giocatori che possono dare tanto al Milan di Pioli in questa seconda ultima parte di campionato.

