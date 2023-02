Juve, assalto all'Europa League: per la sfida al Nantes Allegri è tentato dal supertridente

di Timothy Ormezzano

La rimonta in campionato può attendere, per la Juventus. Idem quella penalità (-15 punti) che può essere confermata o cancellata dal Collegio di garanzia del Coni, ma anche diventare una penalizzazione ancora più pesante con il secondo filone di indagine della Procura federale in base all'inchiesta Prisma.

La Signora volta pagina e inaugura il suo percorso in Europa League.

Domani (ore 21) allo Stadium va in scena l'andata dei playoff contro i francesi del Nantes, per decidere chi volerà agli ottavi di finale. L'Europa League vale doppio: può permettere ai bianconeri di salvare una stagione piuttosto compromessa, aggiungendo una coppa prestigiosa al J Museum, ma anche assegnare un pass per la prossima Champions. Ovvio, non sarà una passeggiata. Tra le nobili decadute ci sono Barcellona e Manchester United, che il sorteggio ha subito messo contro (ore 18.45 al Camp Nou). Attenzione anche all'Arsenal, la favorita secondo molti bookmaker, oltre al Feyenoord e al Salisburgo.

Prima volta in Europa League per Allegri, che ha sin qui calcato solo la scena della Champions. Il tecnico toscano deve decidere se confermare il super tridente battezzato domenica scorsa contro la Fiorentina: la classe di Di Maria, la scossa di Chiesa, la fisicità di Vlahovic. A proposito il Fideo, 35 anni ieri: nel 2007-08, ai tempi del Benfica, segnò il suo primo gol europeo nell'allora Coppa Uefa. Mentre i due ex viola ritroveranno Lafont, l'ex portiere della Fiorentina nel 2018-19 che ora difende i pali del Nantes.

Il conte Max sa di poter contare molto anche su Kostic, eletto il migliore giocatore dell'ultima edizione dell'Europa League. Il serbo l'anno scorso aveva trascinato l'Eintracht Francoforte al trionfo, risultando decisivo anche nella finalissima contro il Rangers Glasgow con un assist e un penalty realizzato nella lotteria dei rigori che aveva premiato i tedeschi. Kostic sta vivendo il migliore momento da quando è arrivato a Torino. Domenica, contro la Fiorentina, ha stravinto il confronto in corsia con Dodò e servito un assist per il gol annullato al connazionale Vlahovic, nella giornata precedente aveva punito con un gol la Salernitana. Oggi è il giorno decisivo per capire se Cuadrado sarà a disposizione. È invece praticamente certo il recupero di capitan Bonucci, un rinforzo importante per tentare l'impresa europea.

