Francesco Oppini: « Caro Pupo & C. a Torino contro la Juve si batte cassa ma sul campo non si passa!»

di Francesco Oppini

Caro Pupo & C. a Torino si batte cassa ma sul campo non si passa! La Juventus nel bel mezzo della tempesta giudiziaria trova la terza vittoria consecutiva tra campionato e coppa Italia senza subire reti e si porta a ridosso del settimo posto in serie A nonostante la pesantissima penalizzazione. La banda di Allegri ritrova in oltre un po’ di morale, molta compattezza e soprattutto uno spirito nuovo anche grazie a giocatori mai visti assieme prima in stagione a causa dei numerosissimi infortuni. Un uno a zero che infierisce sui viola ma non troppo dato che per lo meno, a loro, non tocca subire la rete da un “EX” ma da Adrien Rabiot, un giocatore che per la prima volta, in questa stagione, sta dimostrando tutto il talento nascosto rispetto agli anni precedenti vissuti alla vecchia signora. Adesso testa all’Europa dato che giovedì si riparte con l’Europa League e vista la pessima figura fatta in Champions con l’imbarazzante e prematura uscita dalla competizione sara il caso di andare a giocarci con un’altra testa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 22:39

