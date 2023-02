Juve-Fiorentina, Allegri litiga con un tifoso (bianconero) allo Stadium: «Stai zitto»

di Redazione web

«Non è da me un'arrabbiatura così ma non mi piace chi fischia a prescindere: bisogna stare tutti dalla stessa parte»: il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, spiega la lite finale con un tifoso presente in tribuna allo Stadium. Dal video mostrato in diretta tv, si vede l'allenatore della Juve mentre si reca sotto gli spalti e si rivolge a muso duro verso un tifoso dicendogli: «Stai zitto, cosa c'è, vieni qua».

Cosa è successo? La spiegazione di Allegri

«L'80-90% della gente ha capito la situazione, poi c'è chi decide di fischiare Kean, Paredes e De Sciglio - aggiunge l'allenatore Allegri - e questo non va bene, perché era giusto fischiare dopo la sconfitta contro il Monza, ma adesso no». La sua squadra, intanto, ha fatto altri tre passi importanti: «Dobbiamo giocare una gara per volta per arrivare il più in alto possibile - dice Allegri in conferenza dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina -, ma aggiungo anche che saremmo a 44 punti: lo ricordo per chi guarda la classifica e dice che è una stagione fallimentare, magari hanno la memory card piena e si va a sminuire il lavoro dei ragazzi».

Giovedì la Juve in Europa League contro il Nantes

Giovedì tornerà l'aria d'Europa, anche se sarà Europa League: «Arriviamo al Nantes dopo una bella vittoria in una sfida delicata, i francesi sono una squadra fisica e non sarà semplice» conclude Allegri. La Fiorentina è arrivata in doppia cifra come sconfitte in campionato: «Il nostro cammino dice che non stiamo facendo abbastanza, prendiamo spesso gol e poi non lo facciamo perciò tutti quanti dobbiamo dare qualcosa in più» l'analisi di Vincenzo Italiano dopo il decimo stop. «Abbiamo tenuto in apprensione la Juve, ma stiamo facendo poco sia davanti sia dietro - aggiunge il tecnico viola - e questo ci costa punti e sconfitte: c'è da dire, però, che gli episodi negativi sono tutti dalla nostra parte». (

Domenica 12 Febbraio 2023

