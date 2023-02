Juventus-Fiorentina 1-0, ai bianconeri basta un gol di Rabiot. Il Var salva nel finale la vittoria: Allegri è a -1 dal 7° posto

di Redazione web

Nuova vittoria casalinga per la Juventus che all'Allianz supera di misura la Fiorentina: 1-0 il risultato finale, un gol annullato a Vlahovic per fuorigioco e uno a Castrovilli per lo stesso motivo.

Sinner vince il torneo di Montpellier, sconfitto in finale l'americano Cressy (7-6 6-3): è il settimo titolo Atp

La partita

Nel primo tempo i padroni di casa sfiorano la rete per due volte e sempre con Kostic, al 12' approfittando di un tiro mancino di Di Maria che viene deviato e intercettato dal serbo, ma esce di poco, e al 23' con un sinistro che viene parato da un ottimo Terracciano. A sbloccare il match è Rabiot di testa al 33' su assist di Di Maria, Terracciano para ma la palla era già dentro. Nella ripresa Vlahovic torna al gol al 58' ma un consulto al Var svela il fuorigioco in fase di impostazione e la rete viene annullata. Al 67' altra occasione Juventus, con Kean si precipita in area e tira, anche qui Terracciano salva i Viola da un possibile raddoppio bianconero e manda in calcio d'angolo. Italiano inserisce Cabral, Terzic e Saponara al posto di Gonzalez, Dodo e Bonaventura per provare a recuperare il match ma è Castrovilli a trovare il gol all'88: gli juventini chiedono il ricorso al Var e un esame svela il fuorigioco, gol annullato. Sei i minuti di recupero ma il risultato rimane lo stesso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA