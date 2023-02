Lazio-Atalanta 0-2, le pagelle: Immobile irriconoscibile, Anderson fantasma

di Enrico Sarzanini

PROVEDEL 7 L'Atalanta parte forte ma lui dice subito di no prima a Koopemeiners poi ad Hateboer poi si ripete deviando sulla traversa una deviazione beffarda di Romagnoli su tiro di Lookman. Sulla rete di Zappacosta no Può davvero nulla. Ad inizio ripresa tiene in vita la Lazio dicendo no a Hojlund.

MARUSIC 5,5 Regge benissimo all'urto iniziale dell'Atalanta ma quell'ennesimo affondo avversario regala a Zappacosta la palla del vantaggio agli avversari.

CASALE 5,5 Vive un momento di preoccupante involuzione quando l'Atalanta fa sentire la pressione va in carenza di ossigeno commettendo una serie di errori a catena

ROMAGNOLI 6 Regge praticamente da solo la difesa nel disperato tentativo di arginare le offensive di un'Atalanta scatenata e alla fine si deve arrendere ad un guaio muscolare. (38' st Patric 5: troppo molle sul raddoppio di Hojlund).

HYSAJ 5 In affanno fin dai primi minuti Hateboer spesso lo aggira come un birillo senza che lui possa reagire. An avvio di ripresa si fa bruciare da Hojlund nonostante il vantaggio. (12' st Lazzari 5,5: Lazio più offensiva ma è suo l'errore da cui nasce lo 0-2 atalantino).

MILINKOVIC 5,5 Parte a mille ubriacando mezza difesa atalantina e regalando ad Immobile il pallone del possibile vantaggio che l'attaccante spreca malamente. Prova a far valere la sua fisicità e a volte la tecnica ma non basta.

CATALDI 5 Quando i ritmi della gara sono così alti soprattutto lui, in campo nonostante un fastidio alla coscia, va in affanno e non riesce quasi mai a fare la scelta giusta. Per lui 150 gare in biancoceleste(12' st Vecino 5: chi l'ha visto?).

LUIS ALBERTO 5,5 L'impegno di certo non gli manca ma commette davvero troppi erroiri, a volte grossolani, e l'Atalanta non è una squadra che fa sconti.

ANDERSON 5 In queste gare in cui c'è da mettere la gamba diventa meno efficace fino a sparire miseramente dalla scienza senza un minimo di reazione. (12' st Pedro 5: incide poco o niente).

IMMOBILE 4,5 Clamoroso il gol che si divora al 16' quando a tu per tu con Musso spara incredibilmente fuori. Poco convinto anche ad inizio ripresa quando l'estremo dell'Atalanta gli dice ancora di no.

ZACCAGNI 5,5 Si danna l'anima prova a fare qualcosa ma alla fine complice la foga si becca un giallo pesantisimo che lo terrà fuori domenica a Salerno. Sul finire di primo tempo Musso gli nega la gioia del gol.

SARRI 5 Quando la Lazio deve fare il salto manca l'appuntamento. Sicuramente si tratta di un problema mentale che va affrontato quanto prima.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA