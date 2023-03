Roma-Real Sociedad 2-0, le pagelle: Matic al top, Dybala c'è

di Francesco Balzani

RUI PATRICIO 6 Da un palo all’altro, stavolta Kubo colpisce quello alla sua sinistra nell’unico pericolo

MANCINI 7 Un’altra tacca sul fucile. Resta concentrato fino alla fine concedendo appena qualche sbadiglio.

SMALLING 6,5 Segue Sorloth senza perdere di vista le giocate di Kubo. Al 28’ piccolo sussulto per una svirgolata in area piccola.

LLORENTE 6 Usa l’esperienza, senza strafare. Poi però si fa male all’adduttore. (46’ Kumbulla 7: Non commette errori. Ma per il riscatto totale serve proprio quel gol. Pesantissimo)

KARSDORP 6,5 Cavalca l’onda dell’ottimo finale con la Juve. Surf sotto le gambe e ciuffo al vento pronto a sfidare Illaremendi.

MATIC 7,5 E’ il catalizzatore delle palle perse e il cacciatore di quelle giuste. Impone il suo stile agli avversari baschi che lo guardano manco fossero al Louvre

CRISTANTE 6,5 La convivenza con Matic è totale. Bryan è quello che si occupa più di corsa e inserimenti. Ma non disdegna tagli campo e regia.

El SHAARAWY 7 Si riprende la fascia per un aperitivo frizzante. Ci mette meno di un quarto d’ora per shakerare e tornare Faraone d’Europa. (60’ Spinazzola 6,5: Fa in tempo a far ammonire Gorosabel e a esaltare un altro po’ l’Olimpico)

PELLEGRINI 6 Si fa vedere più in retromarcia che in quarta verso la porta avversaria. (60’ Wijnaldum 6: deve soffocare quei palloni che cominciano a diventare insidiosi)

DYBALA 7 Lo accerchiano, lo spingono, lo cercano. Lui si libera delle attenzione appena può e dà lo start per l’azione del vantaggio. Nella ripresa tocca pochi palloni, uno lo mette sulla testa di Kumbulla.(88’ Bove sv)

ABRAHAM 6,5 Singhiozzi iniziali, poi da buon neo papà imbocca una palla perfetta per El Shaarawy con una giocata sopraffina. (60’ Belotti 6,5: entra a cresta alta e becca un palo)

MOURINHO 7,5 Gara difficile, perché la Real Sociedad punta a non subire. La interpreta alla perfezione facendo male all’inizio e alla fine

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 20:55

