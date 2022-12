Pelè, la figlia condivide la foto dall'ospedale: «Un'altra notte insieme». Preoccupano le condizioni di O Rei

Come sta Pelè? O Rei, in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, tiene il mondo del calcio e tutto il Brasile col fiato sospeso. Un post pubblicato da una delle figlie, Kely Nascimento, ha raccontato un po' del momento difficile che la famiglia del campione brasiliano sta passando: «Restiamo qui, nella lotte e nella fede. Un'altra notte insieme», ha scritto.

La malattia di Pelè

Pelè ha 82 anni e combatte da tempo con il tumore al colon. Recentemente è stato ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, per l'aggravarsi delle sue condizioni. I bollettini parlano di «insufficienza renale e cardiaca». «Voglio ringraziare tutti per l’affetto, i messaggi e le preghiere che riceviamo per nostro padre. Lo dico a nome mio e di tutta la famiglia, aveva detto nelle ultime ore il figlio di Pelé, Edinho, ex portiere, ora allenatore nella Serie B brasiliana. «A volte mi prendo dei momenti per riflettere e pregare. Certi momenti sono difficili». O Rei è ricoverato dal 29 novembre scorso per una rivalutazione del suo trattamento chemioterapico dopo che era stato rilevato un tumore al colon nel settembre 2021.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Dicembre 2022, 11:12

