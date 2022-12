Due fidanzati italiani uccisi in Inghilterra, Nino e Francesca trovati morti in casa: fermato un 21enne

Due fidanzati italiani sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione di Thornaby-on-Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del North Yorkshire. Nino Calabró e Francesca Di Dio, insieme dal 2019, si erano riuniti in questi giorni per passare insieme le festività natalizie. Il ragazzo lavorava nel Regno Unito e la fidanzata l'aveva raggiunto. La polizia indaga per omicidio.

Nino Calabrò e Francesca Di Dio uccisi

L'allarme è stato lanciato dalle famiglie, che da due giorni non avevano avuto più notizie, perché nessuno dei due rispondeva al telefono. La polizia ha avviato un'indagine per omicidio e ha fermato un ragazzo di 21 anni, attualmente interrogato dagli agenti. Nino Calabrò e Francesca Di Dio erano entrambi siciliani. Lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale. I cadaveri sono stati trovati alle 14 di mercoledì 21 dicembre.

Le dichiarazioni della polizia

«Un uomo e una donna sono purtroppo morti e un uomo rimane in custodia di polizia in relazione all'incidente», ha detto l'ispettore che sta guidando il caso. «Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10:00 e le 11:00 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore ci contatti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 15:49

