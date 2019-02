Cagliari-Parma 0-1 Segui La Diretta il colpo di testa di Kucka beffa Cragno

SEGUI LA DIRETTA

Cagliari e Parma incrociano le armi nella partita di questo pomeriggio alle ore 18, per il 24o turno di Serie A. Ai sardi servono punti e morale dopo la secca sconfitta di San Siro della scorsa settimana subita ad opera del Milan e la zona retrocessione sempre meno lontana dai 21 punti attualmente appannaggio degli isolani; anche gli emiliani vivono un momento complesso, vengono dalla sconfitta casalinga con l'Inter e sembrano definitivamente usciti dalla lotta per l'Europa.Una sola vittoria del Cagliari nelle ultime 13 partite in Serie A, solo 3 in totale sulle 11 gare di fronte ai propri tifosi; Parma corsaro già 5 volte da inizio torneo in questa fantastica seconda vita della squadra emiliana, che ha raccolto lontano dal Tardini 16 dei 29 punti in classifica. Un trauma però per i ducali l'ultima trasferta in Sardegna prima della retrocessione in Serie D per demeriti extra calcistici: fu 4-0 per i padroni di casa grazie ai gol di Ekdal, Farias, M'Poku e Cop.Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran.Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho. All.: D'Aversa.