Milan, il clamoroso retroscena di Galliani: «Io e Berlusconi volevamo Lippi allenatore»

Marcello Lippi sarebbe potuto diventare allenatore del Milan. Il retroscena, a distanza di anni, lo racconta l'ex ad rossonero Adriano Galliani. «Ai tempi in cui ero al Milan con il presidente Silvio Berlusconi avremmo voluto Marcello Lippi, non ci siamo riusciti e questo mi è dispiaciuto perché siamo amici da lungo tempo e da avversari ci siamo sempre rispettati», ha detto.

Mondiali, l'ex miss Croazia super sexy sugli spalti indigna il Qatar. E ora rischia di essere arrestata

Messi e Ronaldo e la foto con gli scacchi: «Posizione dei pezzi non casuale». Il dettaglio che nessuno ha notato

Cosa ha detto Lippi

Da "nemico" storico, ad alleato. Il passo non era così lungo. E l'ex ct non avrebbe disdegnato l'occasione, anche perché da piccolo il Milan era la sua squadra del cuore, come confermato dallo stesso interessato. «Però dopo tanti anni alla Juventus mi sento legato a questa società. Ricordo a tutti che negli anni 90 la Juventus ed il Milan in pratica sono state protagoniste sia in Italia che all'estero», ha detto l'ex allenatore domenica sera durante la cerimonia del Premio Viareggio Sport - Gherardo Gioè.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA