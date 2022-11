Lazio, Milinkovic diventa papà e i compagni di nazionale gli strappano la maglia: ecco perché

Milinkovic-Savic diventa papà. Il centrocampista della Lazio, come il compagno Zaccagni, ha festeggiato l'arrivo della sua primogenita. Venerdì è nata Irina, avuta insieme alla compagna Natalija Ilic. La buona notizia è arrivata quando il calciatore si trovava in ritiro con la nazionale serba, che si sta preparando per il Mondiale in Qatar. Così i compagni hanno festeggiato il "Sergente" con la tradizione della maglietta strappata. Ecco il motivo.

Milinkovic, la maglia strappata in nazionale

La tradizione della maglia strappata arriva da lontano. Un tempo, quando non c'erano ospedali e i bambini nascevano in casa, in Serbia si usava coprirli con stoffe di fortuna. Così, spesso si prendeva un capo maschile e si strappava per avvolgere i neonati. Un'usanza ancora in vita in Serbia per augurare felicità: si ritiene inoltre che coloro che partecipano allo strappo della camicia (o t-shirt) ricevano fortuna dall'uomo che è diventato padre.

Тимско изненађење за новопеченог тату. Добро дошла, Ирина! 👶🏻🎀😍 pic.twitter.com/QVaiP3iUDt — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 17, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 21:41

