Messi e Ronaldo e la foto con gli scacchi: «Posizione dei pezzi non casuale». Il dettaglio che nessuno ha notato

L'esordio ai Mondiali dell'Argentina di Lionel Messi non è stato felice (l'Arabia Saudita ha vinto 2-1), ma lo scatto della Pulce con Cristiano Ronaldo, studiato per la pubblicità di Louis Vuitton e che rappresenta una partita a scacchi, ha già fatto il giro del mondo. I due campioni guardano la scacchiera, disegnata sopra a una valigia del marchio di moda francese, e pensano alla prossima mossa. Eppure nessuno ha notato un dettaglio. Le pedine non sono schierate a caso. Ecco il motivo, che non è sfuggito agli appassionati.

Mondiali Qatar, cosa vuol dire la foto di Messi e Ronaldo

«La vittoria è uno stato mentale», recita lo slogan allegato allo scatto di Annie Leibovitz. Gli esperti di scacchi che hanno visto la foto, hanno riconosciuto subito un dettaglio, sfuggito però a chi non è del mestiere. La disposizione dei pezzi non è fatta a caso, ma derivano da una partita davvero giocata da Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura nel 2017, in un prestigioso torneo a inviti che si chiama Norway Chess, riporta Wired.

Louis Vuitton ha voluto riprodurre una partita giocata davvero da grandi campioni, molto diversi tra loro, ma allo stesso tempo vincenti. Un po' come i due protagonisti dello scatto. Un altro dettaglio significativo, è che quella famosa partita di scacchi è finita con un pareggio. Né Messi né Ronaldo potevano prevalere in quella partita, seppur finta, così si è scelto di inscenare un pareggio anche nello spot.

