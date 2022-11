Mondiali, l'ex miss Croazia super sexy sugli spalti indigna il Qatar. E ora rischia di essere arrestata

Ivana Knoll è già stata "eletta" tifosa più sexy ai Mondiali in Qatar, ma a che prezzo? L'ex miss Croazia ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo outfit sfoggiato in occasione del match della sua nazionale contro il Marocco. Ma ha violato diverse leggi sul decoro e adesso rischia di essere arrestata.

Ivana Knoll diventa un caso

La modella si è presentata allo stadio con un vestito molto attillato e scollato. Ha esaltato i colori della Croazia, ma non solo. Inoltre, per rincarare la dose, ha posato (fuori dallo stadio) con un costume da bagno molto generoso. Adesso, secondo quanto riportato dal Daily Mail, potrebbe incorrere in sanzioni o addirittura essere portata in galera. Le raccomandazioni del governo erano chiare sul tema: «Ci si aspetta che i visitatori (uomini e donne) mostrino rispetto per la cultura locale evitando abiti eccessivamente rivelatori in pubblico.

In genere si raccomanda a uomini e donne di assicurarsi che spalle e ginocchia siano coperte». Tanti anche i commenti di utenti indignati: «Segnalo alla polizia del Qatar», ha scritto uno. E ancora: «Nessun rispetto per la tradizione locale». Lei, dal canto suo, non sempre essere preoccupata. E continua a posare semi-nuda in barba alle critiche. Nell'ultimo post, addirittura più provocatorio, si è ripresa un bikini sulla spiaggia. Sarà graziata?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA