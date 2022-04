Mihajlovic sorride dall'ospedale, il post commovente della moglie: «Sei un leone dal cuore tenero»

Sinisa Mihajlovic riappare in pubblico, dopo l'annuncio del secondo stop forzato dai campi di calcio a causa della leucemia mieloide acuta. L'allenatore del Bologna, ricoverato all'ospedale Sant'Orsola, si è mostrato sorridente in una foto postata sui social da sua moglie Arianna Rapaccioni. «Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un leone dal cuore tenero», il suo messaggio dedicato al marito sotto alla foto.

Mihajlovic come sta?

A fine marzo Sinisa ha indetto una conferenza stampa per annunciare che si sarebbe dovuto ricoverare, per «affrontare di nuovo la malattia». Un fulmine a ciel sereno per il mondo del calcio. Il tecnico era da tempo tornato al suo posto e guidava i rossoblù senza problemi. Poi è arrivato il secondo stop forzato. Sulle sue condizioni il riserbo è assoluto. La foto pubblicata dalla moglie, è un rarissimo momento condiviso al di fuori della cerchia familiare.

«Noi giochiamo per lui – ha detto Marko Arnautovic dopo la vittoria contro la Sampdoria - e lui per me è come un fratello, anzi di più, un padre». Prima Milan-Bologna il tecnico si era collegato con la squadra e il club aveva pubblicato l’incontro. «Io non mollerò di un centimetro e so che voi farete altrettanto: vincerò anche questa volta», il suo messaggio.

