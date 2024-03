Lautaro contro Costacurta: «Non gioco bene le partite importanti? Si vada a vedere il mio gol al Milan in Champions»

di Domenico Zurlo

Non bastano 14 punti di vantaggio, uno scudetto ormai in tasca e i cinque derby vinti (e stravinti) di fila a lasciare un po' di serenità in casa Inter: troppo forte la rivalità col Milan, e in un momento delicato della stagione, con il tricolore che sembra ormai praticamente cucito sulle maglie nerazzurre (con possibile festa scudetto proprio nel derby del 22 aprile), emerge un po' di nervosismo.

Protagonista della polemica del giorno è Lautaro Martinez, centravanti e capitano interista, che in un'intervista a Tyc Sport ha risposto piccato alle parole di Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan e attualmente opinionista di Sky Sport. Una ex bandiera rossonera, le cui parole non sono evidentemente piaciute a un interista di ferro come l'argentino, che non le ha mandate a dire.

Lautaro contro Costacurta

Costacurta dopo l'eliminazione dell'Inter contro l'Atletico Madrid in Champions League aveva detto: «Da Lautaro mi aspettavo di più, ma anche al Mondiale non aveva fatto bene. Mi viene da pensare che in certe partite non riesca a emergere fino in fondo, come io credo abbia tutte le possibilità di fare». Parole che non sono piaciute al "Toro": «Credo che Costacurta abbia detto che non avrei giocato bene partite importanti e non è vero», risponde innervosito.

Poi la stoccata: «Segnare un gol nella semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 19:27

