Acerbi e Juan Jesus, Calzona in dribbling: «Dopo la partita abbiamo parlato solo pochi secondi. Ora sono impegnato»

Acerbi vs Juan Jesus, continuano le polemiche sul giocatore nerazzurro che avrebbe detto al calciatore partenopeo «sei ne**o» nel corso della partita di Serie A tra Inter e Napoli. Il difensore italiano sostiene di aver detto «ti faccio nero». Alla vicenda si aggiunge un altro protagonista, il tecnico del Napoli. «Dico la pura verità: non ho sentito Juan Jesus, perché essendo impegnato qui in Slovacchia mi sono concentrato sulla nazionale». Lo ha detto a Sportmediaset dal ritiro della nazionale slovacca, Francesco Calzona, ct della Slovacchia e allenatore del Napoli, sul caso Acerbi-Juan Jesus.

Si attende la sentenza

«A fine partita - ha detto Calzona - ho visto Juan Jesus appena venti-trenta secondi, gli ho fatto i complimenti per la gara. Poi avevo le interviste e non ho più parlato con lui. Però c'è la giustizia sportiva, farà il suo corso e vediamo come andrà a finire».



Nel frattempo, si attende la sentenza che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 19:09

