Acerbi escluso dalla Nazionale dopo l'insulto razzista a Juan Jesus. La nota dell'Inter: «Presto un confronto»

«Sei un neg**», questo l'insulto che Francesco Acerbi avrebbe rivolto a Juan Jesus, denunciato all'arbitro Lapenna dallo stesso giocatore partenopeo durante la partita di ieri 17 marzo tra Inter e Napoli. Dopo la vicenda, ripresa dalle telecamere di Dazn, si è alzato un vero e proprio polverone.

Prima l'accusa, poi Juan Jesus che si indica la patch "Keep racism out" (No al razzismo) sulla maglia. Il labiale è chiaro: «Mi ha detto "sei un neg**", non mi sta bene». L'episodio sembra concludersi lì e rimanere confinato al campo ma non è così: dichiarazioni, note, interviste e comunicati. Le accuse al giocatore dell'Inter si stanno moltiplicando.