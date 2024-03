Juan Jesus, insulto razzista da Acerbi: «Mi ha detto 'sei un ne**o'». Poi accetta le sue scuse

di Redazione web

Un pari indolore per l'Inter, che resta a +14 sul Milan secondo e che ormai vede la seconda stella. Ma un pari quasi inutile anche per il Napoli, che vede sempre più allontanarsi la zona Champions. Ma il pareggio tra nerazzurri e partenopei segnato da Juan Jesus ha rischiato di diventare un caso per un altro motivo, un presunto insulto razzista («sei un ne**o») da parte di Francesco Acerbi al difensore brasiliano.

Juan Jesus, le parole su Acerbi

Lo stesso Juan Jesus a fine partita, ai microfoni di Dazn, cerca di sgonfiare il caso: «In campo ci sta dire di tutto, lui ha visto che è andato oltre e ha chiesto scusa. E' un bravo ragazzo, ha chiesto scusa e quando l'arbitro fischia va tutto a posto. Spero non accada più, è un ragazzo intelligente», ha detto l'ex Roma e Inter. Dopo il gol, Juan Jesus era andato dall'arbitro Lapenna a indicare proprio Acerbi: «Mi ha detto 'sei un ne**o», le sue parole.

Nel corso della partita di questa sera #InterNapoli, il brasiliano Juan Jesus ha segnalato all'arbitro che l'avversario Francesco Acerbi gli avrebbe rivolto un insulto razzista. Questa era anche la giornata di Serie A dedicata alla campagna contro il razzismo.



👇 pic.twitter.com/0mKp3jcXFh — Pallonate in Faccia (@pallonatefaccia) March 17, 2024

Parlando della gara, il difensore del Napoli ha poi proseguito: «Una buona partita, nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi: il pareggio ci sta, potevamo anche vincere.

