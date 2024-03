Verona-Milan 1-3, le pagelle. Theo inarrestabile, Pulisic invincibile. Chukwueze si prende la sua rivincita

di Luca Uccello

MAIGNAN 6 Il tiro di Noslin è forte, improvviso, troppo angolato, imprendibile anche per l’Uomo Ragno. Insomma non è colpa sua.

CALABRIA 6 Un po’ terzino, un po’ centrocampista. Sufficiente in entrambi i casi.

KALULU 6 Pioli lo manda in campo dall’inizio 140 giorni dopo. Una sorpresa rovinata da un problema al ginocchio. Niente di grave per fortuna… (46’ Gabbia 6: dà grande equilibrio alla difesa del Milan. Spiace vederlo partire dalla panchina)

TOMORI 6 Peccato per il giallo. Per il resto è tutto, troppo semplice per essere vero (83’ Kjaer ng)

THEO HERNANDEZ 7 Fermarlo è praticamente impossibile. Nessuno ci riesce. Due rimpalli sul gol ma si sa che la fortuna aiuta gli audaci, lui lo è più di tutti.

REIJNDERS 6 Non è ancora il miglior Reijnders. Quello dell’inizio. Non incide quanto potrebbe e così Pioli lo cambia. Decisione giusta

BENNACER 6,5 Se il cuore del Milan batte forte è merito suo.

PULISIC 7 Nuovo capitolo dell’invincibile Capitan America. Il record continua (66’ Giroud 6: ormai il suo futuro è in America)

LOFTUS-CHEEK 6 Si ricorda di essere soprattutto un centrocampista: non può segnare a ogni partita… (66’ Musah 6: muscoli per muscoli, qualità per qualità)

LEAO 5,5 Tante accelerazioni, poca incisività sotto porta. Come sempre può fare di più…

OKAFOR 6,5 Giroud parte dalla panchina con Jovic al suo fianco. Noah non li fa rimpiangere: il gol di Pulisic è per metà opera sua (73’ Chukwueze 6,5: sempre criticato, forse anche troppo. Si prende la sua bella rivincita con un gol al volo)

PIOLI 6,5 Sempre più secondo in classifica. Stefano si prende altri due punti sulla Juventus che non sa più vincere. E se passa l’euro sfida con la Roma per Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sarà sempre più difficile mandarlo via a fine stagione

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 17:52

