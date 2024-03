Juventus-Genoa 0-0, le pagelle: Vlahovic poco connesso e nervoso, Chiesa un'ombra, Locatelli senza guizzi, Gatti fa anche l'attaccante

di Timothy Ormezzano

Juventus bloccata a Torino dal Genoa sullo 0-0 in una sfida della 29esima giornata di serie A.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6,5

Pronti via e con un bel balzo evita un gol di Bani. Dopo quattro partite, tiene la porta inviolata: piccola soddisfazione.



GATTI 6,5

Suoi i primi due tiri dei bianconeri. Ma se è lui il finalizzatore di Allegri, più di qualcosa non funziona.

BREMER 6

Dominante nell'uno contro uno, fa della fisicità la sua arma più affilata.



DANILO 6

Qualche scintilla (e un giallo mancante) nel derby sudamericano con l'italoargentino Retegui.



CAMBIASO 6

L'ex rossoblù si accende solo nella ripresa, quando però scodella diversi cross interessanti (37' st Kean s.v.: Colpisce il secondo legno di giornata).



MCKENNIE 5,5

Fa quello che può, prima di arrendersi per il riacutizzarsi del dolore alla spalla lussata (13' st Rabiot 6: Non fa nulla di magico, ma la Juve cresce dopo il suo ingresso).



LOCATELLI 6

Solita regia compassata, ennesima prestazione appena sufficiente.



MIRETTI 5

Verticalizza spesso e volentieri, ma si perde sul più bello. Tanto fumo, poco arrosto (33' st Weah 5,5: Si conferma un oggetto piuttosto misterioso).



KOSTIC 5,5

Ritrova la titolarità dopo due esclusioni. Ingaggia un bel duello con Gudmundsson, ma è molto discontinuo (13' st Iling-Junior 6,5: Appena entra scheggia il palo e dà un minimo di vivacità ai bianconeri).



VLAHOVIC 4

Isolato, poco connesso con Chiesa e impreciso. Perde la testa nel recupero, quando la frustrazione gli costa un doppio giallo per proteste contro l'arbitro.



CHIESA 5

Poco brillante, non strappa come dovrebbe e potrebbe. Esce dopo meno di un'ora e lo Stadium rumoreggia (13' st Yilidz 6: Prova a galleggiare tra le linee, senza lasciare molte tracce).

ALL. ALLEGRI 5

Non è servito il ritiro. Nemmeno il triplo cambio dopo meno di un'ora. Una sola vittoria nelle ultime otto giornate: la Juve è in crisi conclamata, come il suo allenatore.

