Inter-Napoli 1-1, le pagelle: Darmian spina nel fianco, Thuram murato. Lautaro fermato solo da Meret

Si chiude in parità 1-1 il big match a San Siro tra Inter e Napoli, posticipo della 29esima giornata di Serie A. I nerazzurri dopo il ko in Champions con l'Atletico Madrid, trovano un altro mezzo passo falso in campionato con un pareggio in casa maturato con i gol di Darmian al 43' e il pari dell'ex Juan Jesus all'81'. La squadra di Inzaghi sale così a 76 punti, con ampio margine +14 sul Milan secondo, mentre la formazione di Calzona si porta a 45 punti, a -9 dal Bologna quarto.

SOMMER 6 L’azione del vantaggio parte da un suo lancio calibratissimo. Tra i pali solo due paratine su Kvara e Simeone, incolpevole sul gol subito.

PAVARD 5,5 Da regola inzaghiana: fuori per il giallo rimediato su Kvaratskhelia. In affanno. (1’ st Bisseck 6: sulle tracce di Kvara)

ACERBI 6 Qualche scintilla di troppo con il compagno di Nazionale Raspadori. In marcatura arcigno, in costruzione poco presente.

BASTONI 6 Politano non punge. Lui si concede le solite scorribande in fascia, confezionando pure l’assist dell’1-0 per Darmian. Sfortunato quello per… Juan Jesus nel finale.

DARMIAN 7 Maestro della doppia fase. In marcatura fondamentale su Kvara, poi lasciato a Pavard e Bisseck. In inserimento una spina nel fianco e matchwinner, con il 2° centro in A. Tuttofare. (39’ st Buchanan sv)

BARELLA 6 A corrente alternata. Grandi giocate, poi qualche momento di black out, un paio di errori sotto porta e il giallo che gli costa il cambio. (15’ st Frattesi 6: energia e gamba)

CALHANOGLU 6 Una scivolata da bollino rosso su Lobotka, scippato (quasi) a botta sicura per il possibile 1-1.

MKHITARYAN 6,5 Parola d’ordine: recupera e riparti. A referto la solita mole di palloni intercettati e traghettati in avanti. Votato all’assist, prezioso.

DIMARCO 6,5 Qualità ed accelerazioni alla causa. In fascia sprinta dall’inizio alla fine. Meret gli nega il 2-0 su punizione. (34’ st Dumfries sv)

THURAM 5 Con Rrahmani e Juan Jesus ha vita dura. Spesso murato, ha due buone chances e le spreca. Sotto traccia.

LAUTARO 6,5 Meret deve superarsi per negargli il gol in due occasioni. Generoso e combattente fino al cambio per esaurimento di energie. (34’ st Sanchez sv)

INZAGHI 6 Dopo Madrid un altro, piccolo inciampo, con un pareggio che ferma a 10 la striscia di vittorie e ‘riduce’ a 14 punti il vantaggio sul Milan 2° in classifica.

