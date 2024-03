Frattesi conquista Inter e Nazionale, la sorella Chiara manda in tilt i social: «Illegale». Le foto hot alle Maldive

di Alessia Di Fiore

Mentre Davide Frattesi sta per conquistare lo scudetto con l'Inter e sogna di giocare gli Europei con la Nazionale, è nata una nuova stella: è la sorella Chiara Frattesi, che sui social (su Instagram ha oltre 100mila follower) ha condiviso scatti bollenti delle sue vacanze alle Maldive. La Frattesi ha postato una foto che la ritrae in bikini sulla spiaggia mentre sfoggia un look mozzafiato che ha messo d'accordo tutti i tifosi, che non hanno perso tempo a commentare il profilo della modella.

Qualcuno scrive addirittura :«Illegale», riferendosi al fisico asciutto e statuario di Chiara, mentre altri, soprattutto i tifosi neroazzurri, esprimono la loro felicità che il fratello giochi con la maglia dell'Inter...e non solo per il suo contributo calcistico. Chiara nel 2018 arrivò tra le finaliste di Miss Grand Prix, all'età di 16 anni: dopo il passaggio del fratello all'Inter ha peraltro guadagnato qualche decina di migliaia di follower, sicuramente tra i tifosi nerazzurri. Ma la sua bellezza mette davvero d'accordo tutti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 20:48

