Kevin De Bruyne, razzia nella villa della stella del Manchester City: ladri in fuga con un super bottino

di Marta Goggi

Kevin De Bruyne, giocatore del Manchester City, in questi giorni è impegnato in Arabia Saudita per disputare il Mondiale per club con la sua squadra. Il centrocampista ha però ricevuto una brutta sorpresa, sabato scorso casa sua in Belgio è stata svaligiata dai ladri.

Il furto

Le informazioni su quanto accaduto sono state poche. Quello che sembra essere certo è che i ladri avrebbero rubato molte oggetti e beni di lusso. La segnalazione è arrivata alle forze dell'ordine, quando sul retro della casa sono stati intercettati dei ladri con un scala, usata per salire al primo piano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA