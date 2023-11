Gianluca Vialli, rubata la maglia della Juve appesa in trattoria: l'appello (social) del ristoratore

di Redazione web

Hanno mangiato, pagato regolarmente il conto e salutato con cortesia. Solo che , almeno stando ai sospetti del titolare del ristorante, si sono portati via una delle decine di maglie da calcio appese. E non una qualsiasi: quella di Gianluca Vialli, che era proprio all'ingresso.

Il furto in trattoria

Il furto, odioso, è avvenuto alla trattoria Franca e Luciano di Livrasco, in provincia di Cremona, locale santuario degli appassionati di calcio perché meta da decenni di calciatori e dirigenti della Cremonese e non solo. Il titolare del locale storico, Corrado Venturini, oltre a postare la notizia e il suo sfogo su Facebook nella speranza che gli autori della razzia possano riportare la maglia numero 9 della Juventus del campione scomparso, ha sporto denuncia ai carabinieri e ha avvisato anche il nipote di Gianluca. «Devo confessare che ho pianto e non ho dormito - confessa Corrado - quella maglia per me era tutto, me l'aveva regalata Gianluca quando giocava nella Juve e il 17 settembre dell'anno scorso, quando era venuto da noi a pranzare, me l'aveva firmata; non ho idea di chi possa averla presa, probabilmente qualcuno che ha aspettato che mi assentassi qualche istante dal bancone e poi se n'è andato; io mi sono accorto della sparizione soltanto nel pomeriggio».

Appello Facebook

Su Fb il messaggio rivolto alla 'gentilissima clientela'. «Oggi non è un buongiorno: vorremmo mettervi a conoscenza di un increscioso fatto avvenuto nel nostro locale nel primo pomeriggio di giovedì 16 novembre.

