Juventus, Rugani tormentato dai ladri a Torino. La compagna Michela Persico: «Rapinatori in casa nostra tre volte, ce ne andiamo»

Daniele Rugani e Michela Persico tormentati dai ladri a Torino. Il difensore della Juventus e la compagna sono stati vittima del terzo tentativo di rapina in poco tempo. Tanto che presto cambieranno casa. «Salutiamo i nostri amici ladri», ha detto l'influencer in una storia postata su Instagram.

Rugani trasloca per i ladri

Michela Persico ha denunciato il terzo tentativo di furto in casa in pochi mesi. «Ma tra questi amati account – ha scritto postando una storia – c’erano anche quei simpaticoni che hanno ritentato di farmi visita anche questa notte? Grazie mille. Per fortuna ancora per poco». L'influencer ha poi pubblicato una storia che mostrava gli scatoloni e il trasloco imminente.

Tra ottobre e novembre i due avevano subito altri due tentativi di furti. Michela Persico ne aveva parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. «Tre settimane fa la prima notte di paura. Poi un nuovo caso nei giorni scorsi. Adesso non ce la facciamo più a stare lì e stiamo cercando una casa nuova», le sue parole. La ricerca è terminata. A breve il trasloco, con la speranza di lasciarsi definitivamente alle spalle questa vicenda.

