Zaccagni, furto in casa su commissione? I ladri sono entrati dall'unica finestra (senza allarme): rubata una collana di diamanti

Un ricco bottino, frutto di un piano ben studiato. I ladri che hanno fatto irruzione nell'abitazione dove Mattia Zaccagni vive con la moglie Chiara Nasti e il figlio, in via della Camilluccia, si sono portati via gioielli per un valore stimato di 70mila euro, oltre a borse firmate e carte di credito. E in quella refurtiva c’è finita una collana molto cara al giocatore laziale.

Il furto

Il piano è stato ben organizzato: i furfanti sono entrati da una finestra, l’unica, non coperta dal sistema di allarme (inserito). Inoltre, le telecamere non hanno ripreso i ladri in casa.