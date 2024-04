Selfie con i bambini vestito da Topolino, poi derubava i genitori: ladro arrestato davanti alla complice Minnie

di Redazione Web

Fai una foto con Topolino e Minnie e ti ritrovi senza portafoglio. Succedeva fino al weekend scorso in Piazza Maggiore a Bologna. Derubavano le famiglie con la scusa di farsi una foto con i figli. La coppia è stata arrestata sabato pomeriggio 20 aprile mentre passeggiava senza costume in via Ugo Bassi. Topolino è un 29enne romeno ladro seriale che deve scontare quasi cinque anni di carcere (quattro anni, otto mesi e 26 giorni). Minnie è una connazionale sua complice. Gli agenti lo hanno poi portato nella casa circondariale della Dozza.

I precedenti penali

Dal 2017 in poi il ragazzo ha commesso furti in negozi e supermercati, una rapina nel 2019 e, di recente, è stato coinvolto in una rissa. La sospensione della pena è caduta quando la polizia lo ha sorpreso ancora a derubare dietro la maschera del famoso topo Disney. L'uomo, tra selfie con i bambini e i palloncini, infilava la mano nelle tasche dei genitori e rubava quello che poteva. Un vizietto che gli è costato caro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA