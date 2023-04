Juventus, iniziata l'udienza al Collegio di Garanzia del Coni: attesa per la sentenza sulla penalizzazione

di Redazione Web

Juventus, è il giorno della verità e della sentenza che potrebbe confermare o stravolgere la classifica della Serie A. È iniziata alle 14.30, nel Salone d'Onore di Palazzo H a Roma, l'udienza davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia presso il Coni per discutere della penalizzazione di 15 punti in campionato alla Juventus per il caso plusvalenze. Il Collegio può solo annullare la penalizzazione o confermarla, ma non può modificare la sentenza (ad esempio diminuendo i punti di penalità ai bianconeri).

Juventus, la sentenza sulla penalizzazione

Subito sarà affrontata una questione preliminare: la costituzione o meno in giudizio di Codacons e Associazione Club Napoli Maradona che, tramite l'avvocato Enrico Lubrano, chiedono di partecipare al dibattimento per difendere il -15 e far revocare gli scudetti ai bianconeri negli anni dei bilanci contestati. Il Collegio è presieduto dalla presidente Gabriella Palmieri Sandulli, esaminerà i ricorsi presentati dalla Juventus e dai dirigenti inibiti per il caso plusvalenze che ha portato al -15 in classifica.

