L'Inter sale ancora sull'ottovolante. Pinamonti e Casadei: il tesoretto che sistema le casse?

di Alessio Agnelli

Pinamonti-Casadei, dalla cantera il tesoretto per far cassa e attivo di mercato. Venti milioni non trattabili per il centravanti di Cles, corteggiatissimo dopo Empoli e 13 reti alla causa toscana nel 2021-22, più un’altra decina per il baby talento della Primavera, reduce da 15 gol-scudetto coi ragazzi di Chivu e pronto al salto di categoria. Senza Skriniar o Dumfries sull’ara sacrificale (anche ieri nessuna offerta al rialzo da Psg e Chelsea per i due), è questa la nuova via scelta da Marotta e Ausilio per finanziare l’ultimo colpo in entrata (un centrale low-cost) e iniziare a scalare l’Everest del +60 (milioni) richiesto da Zhang tra cessioni e nuovi acquisti.

Con 30 milioni in cassa per Andrea Pinamonti e Cesare Casadei, potrebbe tornare d’attualità per la difesa di Inzaghi Francesco Acerbi, vecchia conoscenza del piacentino sui 5 milioni di valutazione, o la new entry Japhet Tanganga, in prestito con obbligo di riscatto dal Tottenham, per un possibile derby di mercato col Milan. Serve solo trovare la quadra economica con Atalanta o Sassuolo per il cartellino di Pinamonti, con la Dea ferma a 15 milioni e bloccata dalle uscite («Siamo già in tanti in attacco», la chiosa di Percassi) e la società neroverde arrivata a 18 e pronta al sorpasso, garantendo anche la recompra pro Inter.

Con il Sassuolo discorsi avviatissimi pure per Casadei (8 milioni di offerta, 10/12 di richiesta; in corsa per il 19enne anche Torino e Chelsea), e sempre con diritto di riacquisto. Nell’attesa quasi ultimati (ieri summit Felicevich-Inter) anche gli ultimi dettagli dell’addio di Sanchez: al cileno 8 milioni, tra buonuscita e stipendi arretrati, per la risoluzione di contratto.

Per l’Inter di Inzaghi, invece, test-match con la Pergolettese ieri ad Appiano: 8-0 il risultato finale, doppietta per Lautaro, a segno anche D’Ambrosio, Dzeko, Gagliardini, Calhanoglu e Lukaku.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Agosto 2022, 07:00

