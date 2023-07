Colpo Inter, preso Cuadrado: contratto di un anno, l'ex Juve arriva a parametro zero

di Redazione web

Colpo clamoroso dell'Inter che porta a casa un ex Juventus. Quando sembrava che Juan Cuadrado, liberatosi a parametro zero dai bianconeri lo scorso 30 giugno, dovesse accasarsi in Arabia Saudita, ecco che Beppe Marotta, ad dell'Inter, piazza la zampata: secondo quanto riporta Sky Sport il colombiano avrebbe raggiunto l'accordo con i nerazzurri per un contratto annuale.

Cuadrado all'Inter

Cuadrado, 35 anni, andrà dunque a coprire lo slot lasciato libero da Bellanova, che l'Inter non ha riscattato e che si è invece trasferito al Torino che ne ha acquistato il cartellino dal Cagliari. I nerazzurri avevano bisogno di un esterno destro come alternativa a Denzel Dumfries - che non sempre ha incantato nella scorsa stagione - e il Panita era il profilo ideale, anche come esperienza internazionale. Ora resta solo una domanda da porsi: come la prenderanno i tifosi juventini?

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 22:32

