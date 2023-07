Lazio, Immmobile tre gol e tanti applausi. Gli abbonamenti superano quota 20 mila. E oggi arriva Castellanos

Buona la prima nel segno di Ciro Immobile: la Lazio batte l’Auronzo 16-0 nel primo test amichevole estivo confermando i progressi fatti nell’ultima stagione dunque un’ottima solidità difensiva e un attacco ben rodato. Sugli allori, e non poteva essere altrimenti, il solito Immobile che con appena due sedute nelle gambe ha messo a segno una tripletta. In forma smagliante Pedro, Basic, Sanà Fernandes e Gonzalez (doppiette), quasi 1000 i biglietti venduti a conferma del grande entusiasmo che regna attorno alla Lazio, proprio in questo fine settimana è stata superata quota 20mila abbonamenti con la fase di prelazione riservata ai vecchi tesserati che scadrà domani, dal 21 luglio la vendita sarà libera e c’è da giurare che verrà raggiunta la fatidica cifra dei 30mila prefissata nel giorno del lancio. Questa mattina alle 8 al Paideia International Hospital intanto visite mediche per il primo acquisto della stagione per Taty Castellanos, l’attaccante 24enne prelevato dal New York City per 15 milioni di euro più bonus che dopo aver firmato il contratto fino al 2028 raggiungerà subito i suoi nuovi compagni di squadra ad Auronzo.