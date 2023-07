La Lazio ha trovato il vice Immobile: preso Taty Castellanos, l'anno scorso 13 gol nel Girona

di Enrico Sarzanini

Il mercato della Lazio è ufficialmente entrato nel vivo: nella notte il patron biancoceleste Claudio Lotito ha regalato a Sarri il vice Immobile: si tratta di Valentín Mariano Castellanos, detto Taty. Un'operazione concordata pienamente con Sarri dal valore complessivo di 20 milioni bonus compresi.

Taty Castellanos, chi è il nuovo centravanti: dai sorsi di mate al poker segnato al Real Madrid

L'attaccante, che firmerà un contratto fino al 2028, arriva dal New York City, dove lo aveva voluto Torrent, ex braccio destro di Guardiola e nell'ultima stagione ha giocato nella Liga con la maglia del Girona segnando ben 13 reti passando agli onori delle cronache per il poker rifilato al Real Madrid, è solo il decimo giocatore della storia ad esserci.

L'attaccante, che attualmente è a Roma, lunedì mattina è atteso in Paideia per le visite mediche di rito poi raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore.

