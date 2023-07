Napoli, De Laurentiis in conferenza: «Domande stupidine». La radio ufficiale s'infuria e annuncia la rottura

Archiviati i festeggiamenti per lo scudetto, la tensione a Napoli per la prossima stagione inizia a essere palpabile. La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis si trasforma in un vero e proprio caso. Il presidente del Napoli, durante la presentazione delle nuove maglie, si è prestato a rispondere alla domande. Ma, evidentemente, avrebbe evitato di parlare di calciomercato e la domanda è stata gradita... la sua risposta ha portato alla rottura definitiva con la radio ufficiale dei partenopei: Radio Kiss Kiss. L'emittente ha diramato un comunicato definendo le parole del presidente «Inaccettabili e irriguardose». Ma cosa ha detto De Laurentiis?

De Laurentiis: «Giuntoli juventino? L'avessi saputo prima...»

La ricostruzione

«Presidente, visto che è arrivato lo scudetto, ha una vision sui prossimi percorsi? Dove ci porterà?», questa la domanda di Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli e che ha indispettito Aurelio De Laurentiis, scatenando il caos.

«Ma per noi i traguardi sono quelli delle maglie. E allora siccome siamo partiti da due, puntiamo a farne anche 20 invece di 14 magari puntando sui tanti successi che dovessimo seminare per strada e che comporteranno la creazione di una nuova maglia celebrativa. Chi era Radio Kiss Kiss che ha fatto questa domanda stupidina? Vabbè, è più forte di lui, non può farne a meno».

«Grazie presidente, carino come sempre, come suo solito», ha risposto De Maggio con ironia. Ma la risposta di De Laurentiis, in realtà, ha fatto inferocire l'emittente ufficiale del Napoli calcio che, poco dopo, ha annunciato la rottura: «Preso atto delle dichiarazioni gratuite ed offensive rese dal sig. Aurelio De Laurentiis nel corso dell'ultima conferenza stampa - ha comunicato Kiss Kiss Napoli su Instagram - stigmatizziamo il contegno inaccettabile e irriguardoso assunto nei nostri confronti.

Ritenuto che tali condotte da parte del signor De Laurentiis sono, purtroppo, reiterate da anni e tristemente note, siamo obbligati, a tutela della nostra storia e della nostra dignità imprenditoriale, a prendere definitivamente le distanze da lui, non desiderando in alcun modo replicare alle sterili esternazioni rese.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur con estremo rammarico, comunichiamo che Radio Kiss Kiss Napoli non intende rinnovare il contratto per il titolo di radio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli SPA, ma che, dati i nostri natali, i nostri cuori napoletani, da sempre sintonizzati con la città, continueranno a battere forti per i tifosi e per la squadra».

