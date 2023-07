Nuova maglia Napoli calcio, presentate le due divise casa e trasferta. Sulla seconda c'è il Vesuvio

Il Napoli ha presentato le nuove maglie per le partite in casa e in trasferta della stagione 2023/2024. Dopo gli spoiler in rete delle ultime ore, ecco il velo sollevato sulla nuova maglia degli azzurri. La prima e più importante novità attesa dai tifosi è lo scudetto che torna a campeggiare sul dorsale della maglia azzurra 33 anni dopo l’ultima volta, con ai lati il logo del club e quello di EA7, azienda partner Armani che per la terza stagione di fila accompagnerà il club di De Laurentiis e i calciatori in campo tra campionato e Champions League.

Napoli, ecco la nuova maglia

La nuova prima divisa napoletana torna all’azzurro di qualche tempo fa, lasciando la tonalità più scura vista negli ultimi anni. Un balzo indietro di una decade, richiamo alle maglie del club tra gli anni ’80 e 90’. L’altra novità di giornata è l’ingresso di Msc Crociere dalla porta principale: dopo l’addio di Lete, come annunciato, sarà l’azienda di Aponte lo sponsor di prima maglia per il club azzurro. Il colletto e le maniche avranno bordini tricolore per richiamare lo scudetto, un bordino bianco è invece presente anche sulle spalle. L’altra novità relativa agli sponsor è l’arrivo di eBay: la multinational e-commerce company americana prenderà il posto sulla manicha sinistra di Amazon, l’azienda (sua competitor) vista nelle ultime due stagioni in azzurro. Sul retro, fino al giugno 2024 certa la presenza di UpBit, già visto nell’ultimo anno.

La seconda maglia con il Vesuvio

In occasione del grande evento sulla nave Msc World Europe oggi al porto di Napoli, svelata anche la seconda maglia presente nella collezione 2023/24 della squadra di Rudi Garcia. Sarà completamente in bianco, con rifiniture in blu tra colletto e maniche. La particolarità arriva sul petto: in trasparenza, infatti, ci sarà il profilo della città con il Vesuvio e il Golfo.

De Laurentiis: «Giuntoli juventino? Se l'avessi saputo me ne sarei liberato prima»

A rubare la scena è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha parlato anche dell'ex direttore sportivo Giuntoli, passato alla Juventus: «Lui juventino? Non mi aspettavo certe dichiarazioni, se l’avessi saputo forse me ne sarei liberato prima». Poi il presidente continua: «Conquistare il titolo anche in Europa? Non si devono fare promesse da marinaio. Ho ampia fiducia nel nuovo allenatore che ha anche esperienza al di fuori dell'Italia, però noi siamo in ricostruzione. Abbiamo giocatori importanti - spiega il presidente - che hanno collaborato tutti per vincere questo tricolore, però mi insegnate che quando una persona è appagata, forse il sacro fuoco all'interno in maniera involuta si spegne, senza che ce ne sia una specifica ragione».

«Dov'è il mio compito questa prossima stagione? Essere molto vicino - conclude De Laurentiis - alla squadra per cercare di riaccendere ogni momento che la fiammella si riduce il fuoco sacro della competitività, non vorrei si considerassero sazi ed arrivati».

«Siamo qui per lanciare il nostro nuovo manifesto: "Una nuova era: da Napoli nel mondo"», ha poi aggiunto De Laurentiis, lanciando un nuovo slogan che accompagnerà il Napoli nella prossima stagione a bordo di una nave della MSC Crociere, il nuovo main sponsor della società. «Noi viviamo la nostra maglia e la nostra squadra in modo viscerale, come fanno da sempre i nostri tifosi. È l'inizio di una nuova era». «Lo scudetto - dice - è tornato a Napoli e la città ha reagito in modo talmente straordinario da far parlare i media internazionali per settimane. Spero di far bene quest'anno - conclude - ho preso un grande allenatore che ha un concetto di internazionalizzazione e credo possa continuare il nostro percorso iniziato da Spalletti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 18:29

