Lukaku, l'Inter si ritira: i nerazzurri cambiano obiettivo. Le telefonate senza risposta e la corte della Juve: cosa è successo

di Redazione web

L'Inter non comprerà Romelu Lukaku dal Chelsea. Sembra essere questo l'ultimo, clamoroso, scenario di calciomercato che sti sta concretizzando. A dare la notizia è Sky Sport. I nerazzurri si sarebbero ritirati dalla corsa al centravanti belga, nonostante un accordo già raggiunto con il club londinese per la cifra di 40 milioni. Il motivo? «Colpa dell'attaccante», fanno sapere fonti vicine al club di Milano. Lukaku, che in passato aveva giurato fedeltà all'Inter, si sarebbe fatto convincere dall'offerta della Juventus.

La telenovela Lukaku

L'Inter aveva deciso di puntare forte sul ritorno di Romelu Lukaku.

Cosa succede con la Juventus?

Adesso la Juventus è in pole per acquistare il giocatore. Ma per formalizzare l'offerta di 40 milioni al Chelsea, dovrà prima vendere Vlahovic. Quando il serbo sarà ufficialmente ceduto, allora partirà l'assalto definitivo a Lukaku.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 14:45

