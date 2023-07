Taty Castellanos alla Lazio, chi è il nuovo centravanti: dai sorsi di mate al poker segnato al Real Madrid

Si è fatto attendere, ma il primo acquisto della Lazio è cosa fatta. Lotito nella tarda serata di ieri ha chiuso per Valentín Mariano José Castellanos Giménez, meglio conosciuto come Taty Castellanos. La lunga telenovela per l’arrivo della tanto agognata punta termina perciò con la firma dell’ormai ex calciatore del New York City FC, società del City Football Group come il Girona, dove è stato in prestito la passata stagione (e che la Lazio affronterà l'8 agosto). Il vice Immobile arriva per la bellezza di 20 milioni di euro (bonus compresi) per fare il vero e proprio salto della sua carriera. Lunedì sono previste le visite mediche e subito dopo raggiungerà il ritiro di Auronzo di Cadore.