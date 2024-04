Scontri al derby, chi è Claudio Corbolotti il capo ultrà della Lazio arrestato: in manette anche un tifoso della Roma

di Redazione web

È Claudio Corbolotti il capo ultrà della Lazio arrestato stamattina dalla polizia per gli scontri avvenuti nei pressi dello stadio Olimpico prima del derby Roma-Lazio. Secondo quanto si è appreso, è stato arrestato per rissa aggravata e porto d'armi nel corso di manifestazioni sportive perché sarebbe stato trovato in possesso di un bastone.

Chi è Corbolotti

Storico membro della Curva nord, l'ultrà avrebbe preso parte e non solo attivamente agli scontri di questa mattina che hanno visto coinvolti circa 200 tifosi laziali e 150 romanisti. Lancio di fumogeni, aggressioni, bombe carta con un poliziotto del reparto Mobile di Napoli ferito a una caviglia e un "repertorio" molto ampio di mazze e arme bianche poi sequestrate dagli agenti del commissariato Ponte Milvio.

Per i disordini avvenuti prima del derby, la polizia ha arrestato anche un altro tifoso: si tratta del romanista Fabrizio Simula, classe 1983.

