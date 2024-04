Roma-Lazio 1-0, pagelle biancocelesti: Immobile fantasma, che errore Romagnoli

di Daniele Petroselli

Allo stadio Olimpico è la Roma che vince il derby contro la Lazio 1-0. Decisiva la rete di Mancini al 42'.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

MANDAS 5

Un intervento su Pellegrini da fuori tutt'altro che sicuro, in generale però pare un po' timido, anche in uscita. Sembra anche in ritardo come riflessi in occasione del gol.

CASALE 5,5

Non commette degli errori evidenti, ma in alcune circostanza appare in ritardo. Come in occasione del gol mancato da Lukaku a inizio ripresa che gli spunta alle spalle.

ROMAGNOLI 5,5

Non gestisce male Lukaku, ma è lui il grande colpevole del gol di Mancini, visto che si perde completamente il difensore. (Dal 1' st PATRIC 5,5: scivola goffamente e per poco El Shaarawy non ne approfitta, non troppo sicuro)

GILA 5,5

Qualche sbavatura e imprecisione di troppo che non è da lui. Un errore in particolare per poco non gli costa un autogol clamoroso. Non brillante come nelle ultime settimane.

MARUSIC 5

Molto preoccupato a chiudere più che a offendere. Quando viene avanti non crea reali pericoli. Frenato. (Dal 34' st L. PELLEGRINI 6: qualche sgambata sulla sinistra e un paio di buoni recuperi, specie uno su Celik nel finale)

GUENDOUZI 5,5

Cerca in qualche modo di dare, in ripartenza, quella qualità in più che manca ai biancocelesti in fase offensiva.

VECINO 6

In fase di recupero palla è quello che ci mette più convinzione e crea qualche apprensione alla retroguardia giallorossa. Un giallo (giusto) lo limita un po'. (Dal 25' st LUIS ALBERTO 5,5: non accende mai con una delle sue giocate)

F.ANDERSON 5

Sembra sempre in una posizione ibrida, dove non riesce a esprimere le sue potenzialità. Ma ci mette anche del suo, perché non pare mai accendersi o mettersi nel vivo del gioco. Quando lo fa, sembra poco convinto.

KAMADA 5,5

Sulla trequarti prova a dare un pò di movimento, ma riesce solo in sporadiche occasioni a essere utile. Per il resto troppo prevedibile, quindi facilmente contenuto.

ISAKSEN 5,5

Riesce per buona parte del primo tempo a fare una buona pressione sul primo portatore di palla, recuperando anche diverse volte la sfera, ma per il resto non incide. (Dal 1' st PEDRO 5,5: tenta di dare maggiore imprevedibilità sulla trequarti, si distingue però più che altro per tanto nervosismo)

IMMOBILE 5

Doveva essere il derby del riscatto, ha una sola palla buona e non la sfrutta come fatto in altre occasioni. Spento e sfiduciato. (Dal 1' st CASTELLANOS 6: prova ad allargare le maglie della difesa della Roma e qualcosa lo crea anche, anche in fase di conclusione)

ALL.TUDOR 5

E' mancata quel carattere che si è visto contro la Juve nel turno scorso. Nella ripresa ci si aspettava una spinta decisamente importante che non è mai arrivata, anzi, qualche nervo scoperto di troppo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA