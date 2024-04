Genoa-Lazio, dove vederla e le formazioni ufficiali: Felipe Anderson in attacco con Castellanos

La Lazio si prepara a scendere in campo per la trentatreesima giornata di Serie A contro il Genoa. La partita si gioca di venerdì per permettere ai biancocelesti e ai bianconeri di riposare di più in vista della semifinale di Coppa Italia, che ci sarà mercoledì. A Formello in questi giorni si stanno vivendo momenti agitati, con Felipe Anderson che ha annunciato l'addio dopo aver trovato l'accordo con il Palmeiras. Anche Luis Alberto ha reso pubblico il suo malcontento con il rapporto che sembra essersi incrinato.

Lazio, ecco la svolta per Zaccagni: accordo trovato per il rinnovo fino al 2029 a 3 milioni l'anno

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA