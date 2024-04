Anticipi e posticipi Serie A, le date ufficiali della 34esima giornata: da Juve-Milan a Napoli-Roma, quando si gioca

di Redazione web

La Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi della 34ª giornata. Nessuna modifica al calendario della Roma che aspettava di conoscere il suo destino riguardo il recupero con l'Udinese. La gara con i friulani era stata interrotta a causa di un malore di Ndicka, che ha abbandonato il campo in barella per essere poi trasportato in ospedale. I giallorossi hanno chiesto di poter recuperare i circa 19 minuti mancanti a maggio inoltrato, ma la Lega ha applicato l'articolo 30, comma 3 scegliendo il 25 aprile come data. Questo ha scatenato le polemiche della Roma, che avrebbe voluto anticipare la gara col Napoli per arrivare più fresca alla semifinale di Europa League col Bayer Leverkusen.

Roma furiosa con la Lega Serie A per il recupero con l'Udinese fissato al 25 aprile: «Passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia»

Gli anticipi e i posticipi della 34ª giornata

26/04/2024 20.45 Frosinone-Salernitana (Dazn/Sky)

27/04/2024 15.00 Inter-Torino (Dazn)

27/04/2024 15.00 Lecce-Monza (Dazn)

27/04/2024 18.00 Juventus-Milan (Dazn)

27/04/2024 20.45 Lazio-Hellas Verona (Dazn/Sky)

28/04/2024 15.00 Bologna-Udinese (Dazn)

28/04/2024 18.00 Atalanta-Empoli (Dazn)

28/04/2024 18.00 Napoli-Roma (Dazn/Sky)

28/04/2024 20.45 Fiorentina-Sassuolo (Dazn)

29/04/2024 20.45 Genoa-Cagliari (Dazn)

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 16:30

